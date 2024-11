Stando a La Gazzetta dello Sport, così come successo poche settimane fa nel derby d'Italia contro l'Inter, sabato lagiocherà contro ilin uno stadio Meazza praticamente sold out: i tifosi, infatti, hanno risposto alla grande alla vendita dei biglietti per il big match, uno di quelli capaci di attirare anche un gran numero di sostenitori bianconeri. Per la squadra di Thiago Motta sarà fondamentale andare a caccia di una vittoria per restare in scia delle prime in classifica e dare continuità al momento positivo, mentre i rossoneri vorranno riscattarsi dopo il 3-3 contro il Cagliari prima della sosta.