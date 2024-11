Milan-Juventus, il commento di Sandro Sabatini

Il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com dopo lo 0-0 tra"Fischi a San Siro. È finita così, con la colonna sonora più meritata al cospetto di uno “spettacolo” di rara bruttezza"."Per la Juve, in emergenza, ci poteva anche stare.Per il Milan, no. E anche se le sfide targate Pioli e Allegri, sia all’andata che al ritorno, erano state povere di gol, almeno non erano mancate emozioni e tensioni. Stavolta, invece, nulla. . Così Milan-Juve non faceva una sfida scudetto. Proprio no. È comunque corretto concludere con Thiago Motta che vede il famoso bicchiere “mezzo pieno”, a causa dell’evidente emergenza infortuni. Invece è mezzo vuoto il bicchiere di Fonseca. E anche molto amaro".