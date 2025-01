Juventus-Milan, l'osservato speciale dei rossoneri

La Supercoppa Italiana è sempre più vicina per Juventus e Milan, con la semifinale ormai alle porte. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20 italiane (22 locali), pronte a guadagnare l'accesso per il secondo posto in finale. Ieri sera l'Inter ha eliminato l'Atalanta vincendo 2-0 grazie alla doppietta di, e dunque i nerazzurri attendono il loro avversario per il. In occasione della partita contro i rossoneri, la Juve dovrà rimanere attenta e non sottovalutare l'avversario, che può contare su nuove energie grazie al cambio in panchina dei giorni scorsi. Inoltre il Milan ha una vera e propria arma in più, risultata decisiva fino a questo momento.Si tratta di, uomo chiave del Milan in questi mesi. L'olandese ha infatti segnato più di tutti i compagni, trovando ben: 5 in Serie A, 3 in Champions League e una in Coppa Italia. Sarà un osservato speciale per i bianconeri, che dovranno arginare al meglio il centrocampista rossonero.