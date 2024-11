Alvaroè pienamente recuperato dopo un trauma cranico subito in allenamento con il. L’attaccante torna in campo come capitano della Spagna per la Nations League, fortemente voluto dal CT De La Fuente nonostante le tensioni tra lo staff spagnolo e Paulo Fonseca, tecnico del Milan. La Spagna sfiderà la Svizzera a Tenerife nell'ultima gara del girone. Dopo questa partita, Morata guiderà l'attacco del Milan contro lasabato alle 18 a San Siro, pronto a misurarsi di nuovo contro i bianconeri, suoi ex compagni di squadra.