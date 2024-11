Milan-Juventus e Inter-Juventus: il confronto

Poco meno di un mese fa la, conquistando un punto che sembrava ormai perso e con tanto entusiasmo. Questa volta invece, post Milan, di entusiasmo non c'è nemmeno l'ombra in casa bianconera, eppure, a mente fredda, ma neanche troppo, la sensazione è cheA fare la differenza tra questo e quel pareggio ci sono ovviamente le assenze, visto che con l'Inter c'erano Cabal e soprattutto Vlahovic in più. Ma oltre a quello, contro il Milan, abbiamo visto nel bene e nel male la Juve di Thiago Motta. Nel bene per quanto riguarda la tenuta difensiva, il lavoro tattico e in particolare nel primo tempo il controllo del possesso. Nel male ovviamente per la poca pericolosità offensiva, che però ha risentito inevitabilmente dell'assenza di Dusan. Nel folle 4-4 contro l'Inter invece, era sembrato tutto troppo "casuale". E questo al tecnico non era proprio piaciuto.. E non è un caso. Thiago lo è davvero soddisfatto della squadra. "Sono soddisfatto di una squadra che sa stare in campo, che sa comportarsi da grande squadra. Sono orgoglioso dei miei giocatori, buona prestazione nella situazione in cui ci troviamo". Qualcuno potrà storcere il naso perché come aveva dichiarato Weah alla vigilia, un pareggio alla Juve è sempre una mezza sconfitta. Ma lo sguardo deve essere più ampio. "È successo tanto e c'è tanto da analizzare e studiare", le parole e il concetto invece espresso dall'allenatore dopo il pareggio con l'Inter.E le due cose no, non coincidono.