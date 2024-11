Milan-Juve LIVE, la diretta

Milan-Juve, le formazioni ufficiali

MILAN

Maignan;

Emerson Royal,

Thiaw,

Gabbia,

Theo Hernandez;

Fofana,

Reijnders;

Musah,

Loftus-Cheek,

Leao;

Morata.

JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio;

Savona,

Gatti,

Kalulu,

Cambiaso;

Thuram,

Locatelli;

Conceicao,

McKennie,

Yildiz;

Koopmeiners

Milan-Juve, dove vederla in tv e streaming

Big match della 13ª giornata di Serie A 2024/25:si sfidano a San Siro alle 18. Ildi Paulo, settimo con 18 punti e una gara in meno, cerca riscatto dopo il 3-3 contro il Cagliari. La Juventus di Thiago Motta , invece, punta al terzo successo consecutivo consolidare la posizione ai primi posti in classifica. Con 24 punti in classifica, i bianconeri vivono un momento positivo, mentre i rossoneri affrontano difficoltà. Una sfida cruciale per entrambe le squadre, tra ambizioni di vertice e necessità di rilancio. San Siro sarà il teatro di un confronto atteso.La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati sia in TV che in streaming. Non è prevista una trasmissione gratuita in chiaro. Inoltre, chi ha attivato Zona DAZN potrà seguire la partita anche su Sky, al canale DAZN 1 (numero 214 della piattaforma).