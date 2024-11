Una partita con poca verve, e con meno occasioni.terminae no, non la ricorderemo, nemmeno tra qualche settimana. I bianconeri si fermano alle intenzioni e a un feedback piuttosto chiaro: il falso nueve non ha funzionato. O meglio: ha generato tanto caos, ma poca concretezza.Va dato atto a Motta, comunque, di averci provato in una situazione molto complicata, pregna di assenze. E da San Siro questa Juve continua ad accumulare certezze, oltre al numero 0 che resta, alla voce "sconfitte". Basterà per continuare a sognare?