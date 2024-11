Milan-Juventus, gli episodi arbitrali



Milan-Juventus, chi arbitra?

è il secondo anticipo della 13ª giornata di Serie A 2024/25, in programma sabato 23 novembre alle ore 18:00.27' - Ammonito Gatti per un fallo su Morata: scelta giusta.26' - Ammonito Leao per proteste. Ma c'era fallo prima sul rossonero.2' - Contatto Gatti-Morata, non c'è nulla. L'attaccante spagnolo accentua la reazione al colpo.1' - Calcio d'inizioL’arbitro designato è Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Baccini. Il quarto ufficiale sarà Zufferli, mentre al VAR opereranno Mazzoleni e Paterna come AVAR. Sarà un incontro di alta intensità tra due squadre in lotta per le posizioni di vertice. Su IlBiancoNero.com sarà disponibile l'analisi degli episodi da moviola per chiarire eventuali decisioni dubbie del direttore di gara.