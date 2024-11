Milan-Juventus, la moviola dei giornali.

Qualche protesta da parte del Milan per alcuni contatti in area di rigore e poco altro, la sfida con la Juve a San Siro aiuta Chiffi ad arbitrare senza commettere gravi errori. Di seguito la MOVIOLA di Milan-Juventus."Non sempre preciso, Chiffi, soprattutto nella lettura di una partita non certo difficile. Eppure (vedi episodio Savona-Leao) tante proteste e poca accettazione, frutto di un arbitraggio poco solido. Male il disciplinare. Non c’era l’ammonizione di Leao, non per la motivazione (proteste, evidentemente), ma perché doveva essere ammonito Conceiçao (diretto sull’avversario che lo aveva saltato) appena prima(va bene appena il fallo su Morata)".Gatti affossa Morata, giallo ok. Al 6' ci sarebbe già un giallo per Conceicao, altra ammonizione mancata al bianconero al 26'".Protesta tanto il Milan, ma l’intervento di Savona è sul pallone: l’esterno bianconero anticipa con il piede sinistro sul pallone Leao che era entrato in area e gli aveva preso un po’ il tempo, giusto far proseguire", scrive il Corriere. Stessa opinione di Tuttosport: " L’episodio più contestato del secondo tempo è quello che coinvolge Savona e Leao nell’area milanista. Il bianconero anticipa l’avversario, non c’è contatto basso e Chiffi fa bene a non intervenire su quello alto, che è un semplice corpo a corpo regolare".