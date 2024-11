Koopmeiners Juve, perché l'olandese è fondamentale contro il Milan

È un vero e proprio esame. Già, Milan-Juventus metterà (e ha già messo) alla prova l'intero ambiente bianconero, che giocherà una partita difficile sotto tanti punti di vista. L'esame sarà per tutta la squadra, perché come ha dichiarato Thiago Motta "si corre tutti insieme", e dunque si soffre tutti insieme . Gli infortuni hanno condizionato inevitabilmente la settimana della Juve, ma questo non deve suonare come la ricerca di un alibi: i bianconeri hanno le carte in regola per portare a casa i tre punti, e Motta è il primo a crederci. Tra le armi in più dell'allenatore, inoltre, ce ne sarà una decisamente fondamentale:L'olandese sarà la vera e propria chiave di Thiago Motta, infatti potrebbe essere proprio lui l'uomo scelto per sostituire Vlahovic in attacco. Necessità, certo, ma Koop potrebbe rivelarsi, soprattutto in questo momento e in particolare contro il Milan. Nelle ultime partite è cresciuto molto, e lo ha dimostrato in maniera progressiva, arrivando sempre più vicino alla porta e soprattutto al gol. Gol che è arrivato in Nazionale, a dimostrare che la crescita dell'ex Atalanta. E contro il Milan, sarà fondamentale, anche perché i rossoneri hanno dimostrato di avere alcune, e dunque l'olandese può davvero risultare decisivo per la Juve.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui