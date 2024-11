Il confronto Thiago Motta-Vlahovic

Il messaggio di Thiago Motta

È stato il tema della pausa nazionali, le parole di Dusanai media svizzeri dopo la partita della Serbia. "Con due punte sono andato meglio? Sì, per me è un po’ più facile. Mitrovic gioca sulle sponde e sui duelli aerei, così io posso sfruttare meglio le mie qualità. Il mister inoltre non mi dà molti compiti difensivi e per me è più facile. Con la mia struttura non riesco a correre così tanto e non sarei fresco nella finalizzazione. Oggi ho avuto un po’ di sfortuna”: così si era espresso l’attaccante della Juventus Le parole di Vlahovic erano rivolte esclusivamente alla situazione della Serbia? Potrebbe anche essere ma, come confermato da Thiago Motta , tra i due c’è stato un confronto sul tema. “Ci siamo parlati e siamo d’accordo. Qui corrono tutti, attaccano tutti e difendono tutti”. Insomma, c’è stato bisogno di un momento insieme per parlarsi, per ribadirsi che la rotta è tracciata e tocca navigare insieme.Sempre sulla questione, inizialmente, Thiago Motta aveva risposto: “Ho fiducia nei miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare. Penso che lo faranno, sia in fase difensiva che offensiva. Siamo tutti d'accordo, è un obbligo e non un'opzione". La risposta è sul tema Vlahovic, ma il messaggio di Thiago Motta è più ampio e rivolto a tutto il gruppo. Si fa come si dice lui, si fa tutti insieme, dividendosi onori e oneri, dividendosi fase difensiva e offensiva. Così è e non può essere altrimenti: questo il diktat dell’allenatore.