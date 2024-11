Milan-Juventus, il messaggio dell'ex Kalulu

"Partita molto speciale per me", comincia così il messaggio disui social dopo il pareggio tra Milan e Juventus, in cui il difensore francese giocava da ex del match.Kalulu, autore di un'ottima prova a San Siro, ha postato sui social dopo la partita: "Mi sarebbe piaciuto dare i 3 punti ai nostri tifosi, che hanno viaggiato e sostenuto come sempre. Fino alla fine". Il difensore della Juventus si è confermato una sicurezza per i bianconeri, riscattando anche la serata negativa avuta proprio a San Siro un mese fa contro l'Inter.