Milan-Juventus, il commento di Vaciago

"Se lanon trova un modo per fare gol con una certa continuità, lottare per lo scudetto è un miraggio", scrive Guido Vaciago su Tuttosport commentanto lo 0-0 contro il Milan."Anche se tutto il resto sembra funzionare abbastanza bene, Motta non può ignorare quella che è, a tutti gli effetti, un’emergenza. Curioso il fatto che,più bizzarro il fatto che il serbo non abbia un sostituto. Questo è un problema, e non proprio piccolo, che devono risolvere Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, altrimenti non è solo questione di rinunciare all’ipotetico sogno scudetto, ma anche di mettere a rischio l’indispensabile e improrogabile quarto posto".