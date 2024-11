In vista della sfida contro lasabato a San Siro, Paulo Fonseca prepara soluzioni tattiche per rafforzare il, storicamente vulnerabile in difesa. Dopo i problemi evidenziati a Cagliari, dove i rossoneri hanno subito tre gol, Fonseca valuta l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek come jolly a centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe adottare un 4-3-3 per maggiore copertura difensiva, con Loftus-Cheek mezzala, o confermare il 4-2-3-1, schierandolo trequartista e spostando Pulisic a destra. Il centrocampista inglese, rimasto a lavorare con il tecnico negli ultimi giorni, appare una scelta probabile per la formazione titolare.