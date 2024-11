Fonseca in conferenza stampa

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Milan contro la Juventus: "Fischi? Voglio essere onesto, magariÈ stata una delle partite più noiose della mia carriera, capisco i tifosi. È stata noiosa. Nessun rischio da parte di entrambe le squadre, gioco lento, troppo rispetto"."Difensivamente parlando non abbiamo avuto problemi, come la Juve. Non possiamo dimenticare due cose: venivamo da una partita in cui abbiamo preso 3 gol, poi abbiamo affrontato la squadra che prende meno gol.Non abbiamo rischiato, ma abbiamo i giocatori per poterlo fare. Quando potevamo uscire veloci abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio"."Anche la Juve, giocando senza attaccante, creava superiorità a centrocampo e avevamo bisogno di Alvaro lì. Il modo in cui ha giocato la Juventus obbligava a quello"."Sì, non siamo soddisfatti. È un processo di cambiamento ma i risultati non sono soddisfacenti. Il problema non è il pareggio di stasera ma quello con il Cagliari e la partita di Parma".