Milan-Juventus, il commento della partita

ed è un pareggio di idee che sono funzionate solo in parte, o meglio è mancata l'esecuzione di ciò che Thiago Motta aveva preparato per sopperire all'assenza di Vlahovic, che alla fine, si è sentita, eccome. L, come ad inizio stagione. Ed è sembrata di rivedere tanto della Juve iniziale, che gestiva, più che attaccare, che prima di tutto pensava a non sbagliare. Legittimo considerando le assenze e il palcoscenico, non abbastanza per pensare di uscire con tre punti.La scelta di, con Mckennie a supporto, non ha funzionato. Non solo per l'idea in sè ma per la prova dell'olandese, che spalle alla porta ha faticato ad incidere e ha perso lucidità quando doveva dare qualità. Non è stata la sua serata. E La "mottata è rimasta incompiuta, nella testa del tecnico e in qualche squillo del primo tempo, dove si è intravisto come la Juve poteva fare male al Milan.I prossimi giorni saranno quelli delle riflessioni, necessarie, per il presente ma per il futuroRipetere l'esperimento o affidarsi a chi l'attaccante in passato almeno qualche volta lo ha fatto come Weah? I 90 minuti di San Siro indicano quale sia la strada da non seguire, per ora. La Juventus esce da San Siro con un altro pareggio, decisamente diverso da quello con l'Inter, se sarà importante lo diranno le prossime partite. Intanto, di più forse non era giusto pretendere, sperare si, certo.