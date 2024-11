Sarà untutto esaurito, con oltrepresenti, quello che oggi farà da cornice al big match tra ile la. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ormai da giorni i biglietti sono introvabili, anche nel settore ospiti. I tifosi bianconeri in realtà non saranno solo nello spicchio di terzo anello verde, ma pure nel resto dell’impianto. C’è quindi aria di record d’incasso in campionato per il club di via Aldo Rossi; in tribuna, oltre all’ex difensore rossonero Simon Kjaer, sono attesi diversi vip, anche di fama internazionale. In tv il match sarà visibile in oltre 150 Paesi, con grande attenzione anche negli Stati Uniti di Weston McKennie, Timothy Weah e Christian Pulisic.