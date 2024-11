Una cornice straordinaria quella che oggi pomeriggio ospiterà il big match tra ile la: a San Siro, infatti, sono attesi oltre 75.000 spettatori, con il club rossonero che "vede" il record d'incasso in campionato. La, come scrive La Gazzetta dello Sport, farà il tifo per la squadra di Paulo Fonseca, ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo la conferma da parte delle forze dell'ordine del divieto di utilizzare striscioni, vessilli e bandiere. A entrambe le formazioni in campo, comunque, non mancherà il sostegno dei loro supporter, compresi quelli bianconeri che saranno distribuiti in gran numero anche al di fuori del settore ospiti.