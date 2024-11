Secondo La Gazzetta dello Sport, Alvaroè pronto a tornare titolare con ilsabato sera contro la, dopo il trauma cranico subito due settimane fa. L’attaccante spagnolo ha segnato finora solo due reti in Serie A, e Paulo Fonseca sta valutando di spostarlo più vicino alla porta per aumentare la sua incisività in zona gol. Il tecnico rossonero ha ribadito l’importanza di Morata, definendolo un professionista intelligente e decisivo per la squadra, sia in campo che nello spogliatoio. Il recupero dello spagnolo rappresenta un tassello fondamentale per il Milan in vista del big match di San Siro.