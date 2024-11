In vista del big match di questa sera tra Juventus e Milan, il tecnico bianconero Thiago Motta ha preso una decisione importante in merito alla leadership in campo. Sarà infatti Manuel Locatelli a indossare la fascia da capitano, un riconoscimento significativo per il centrocampista italiano, ormai una figura chiave nello scacchiere della Vecchia Signora. Al suo fianco, come vice capitano, ci sarà Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese che si è distinto per qualità e personalità nelle sue prestazioni. Questa scelta sottolinea la fiducia del tecnico nei confronti di entrambi i giocatori, chiamati a guidare la squadra in una sfida fondamentale.