Per il big match tra, i bianconeri dovranno fare a meno di Dusan, fermato da un infortunio che lo costringerà a saltare la sfida di San Siro. Al suo posto,potrebbe schierare Timothycome attaccante centrale. Durante gli ultimi allenamenti, infatti, l’americano è stato testato in questa posizione, mostrando buona adattabilità e movimenti interessanti. La scelta di Motta potrebbe rappresentare una soluzione tattica inedita, sfruttando la velocità e la dinamicità di Weah per mettere in difficoltà la difesa milanista. Una decisione che aggiunge curiosità e imprevedibilità al match più atteso della giornata.