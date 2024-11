Nel secondo tempo della partita contro il Milan, in casa Juventus ci sono stati alcuni momenti di preoccupazione riguardo le condizioni fisiche di Andrea Cambiaso. Il terzino bianconero ha infatti cominciato a zoppicare, lasciando pensare che potesse avere qualche problema muscolare o un infortunio. Tuttavia, alla domanda diretta di Thiago Motta su come stesse, Cambiaso ha prontamente risposto che "tutto ok", cercando di tranquillizzare tutti, dal tecnico ai compagni di squadra e ai tifosi. Nonostante qualche momento di ansia, il giocatore ha continuato a lottare in campo, dimostrando di non essere in gravi difficoltà.