Nuovo infortunio per il: Christiansi è fermato durante il match contro il Como, recupero della 19ª giornata di Serie A. L’esterno statunitense ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra al 44’ del primo tempo, dopo uno scontro con Kempf. Nonostante il dolore, Conceição ha atteso l’inizio della ripresa per sostituirlo con Tammy Abraham. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma la presenza di Pulisic per il delicato scontro con la Juventus, in programma sabato 18 gennaio, è fortemente a rischio. Il Milan attende aggiornamenti dal Sinigaglia.