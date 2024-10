Allegri al Milan: le parole dell'ex giocatore

La panchina ditraballa e le prossime tre partite delpotrebbero essere decisive per il futuro del tecnico portoghese. Ma chi potrebbe sostituire l'ex Roma? I nomi di cui si parla maggiormente sonoentrambi liberi dopo l'esperienze alla Lazio e alla Juventus.Giovanni Galli, ex portiere del Milan, è sicuro che il tecnico livornese sarebbe adatto per tornare sulla panchina del Milan: "Se si punta ad una svolta immediata, il nome giusto è quello di Allegri. Max è pragmatico e in due minuti ti rimette in piedi la squadra, difesa ferrea e spazio alle individualità", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.