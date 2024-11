Le condizioni di Pulisic

Giornata di vigilia anche per il Milan che, domani sera a San Siro, ospiterà la Juventus per il big match della tredicesima giornata del campionato di Serie A. A meno di ventiquattro ore dal calcio d'inizio, Paulo Fonseca è alle prese con il dubbio relativo a Christian Pulisic, il quale potrebbe non far parte dell'undici titolare rossonere.Pulisic, rientrato a Milano dopo gli impegni con la nazionale statunitense, non è al top della forma e la sua presenza dall'inizio per Milan-Juventus sarebbe a rischio. Come riferito da Sky, il numero 11 rossonero proverà ad essere della partita dall'inizio, ma nel caso in si optasse per la via della precauzione - visti gli imminenti impegni a calendario - l'ex Borussia Dortmund potrebbe anche finire in panchina.Qualora Pulisic non dovesse far parte dell'undici titolare che affronterà la Juventus di Thiago Motta, ecco che al suo posto potrebbe toccare a Ruben Loftus-Cheek che, in tal caso, verrebbe schierato sulla trequarti, a ridosso dell'unica punta Alvaro Morata.





