Ilche oggi affronterà laa San Siro è la squadra che ha trascorso meno minuti in situazioni di parità in questa Serie A (345, recupero incluso); in questi momenti di gioco, quella dei rossoneri è la formazione che ha generato più Expected Goals in media nei 90 minuti (1.9), mentre i bianconeri sono quelli che ne hanno subiti di meno (0.6, sempre in media). Il Milan, inoltre, è la squadra con la maggior precisione di tiro in questo campionato (53.5%), calcolata come rapporto tra tiri nello specchio e tiri totali (esclusi ribattuti).