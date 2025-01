La semifinale di Supercoppa italiana sarà un'occasione importantissima sia per la Juventus che per il Milan, con in palio il primo trofeo della stagione. I rossoneri hanno infatti cambiato da poco guida tecnica, e persarà l'esordio assoluto, che inoltre avverrà proprio contro suo figlio Francisco. Il nuovo allenatore ha perciò voluto svolgere una seduta aggiuntiva rispetto a quella di rifinitura già prevista per il pomeriggio. Questo allenamento porterà dunque a un leggero slittamento del programma della conferenza stampa dello stesso Conceicao e di, prevista inizialmente alle 11:00 italiane.