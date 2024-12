Fofana x Mikautadze could be THE duo



Some finish this was from Georges.pic.twitter.com/ddJYMIdGa8 — Georgian Footy (@GeorgianFooty) December 9, 2024

Chi è Georges Mikautadze e quanto costa

Riceve palla da Fofana, scarta due avversari con un gioco di gambe ed entra in area praticamente indisturbato dalla sinistra, per poi andare al tiro. Una botta incredibile, che non lascia scampo al portiere. Ha già fatto il giro dei social il goal con cui sabatoha messo la firma sul 3-0 delcontro l'Angers, una rete di rara bellezza che sicuramente non sarà sfuggita neanche allaL'attaccante georgiano con passaporto francese, infatti, è stato accostato ai bianconeri in vista del mercato di gennaio , quando potrebbe diventare una vera occasione considerando che l'OL deve assolutamente fare cassa per scongiurare la retrocessione, anche a costo di "svendere" i propri gioielli più preziosi.Mikautadze è approdato al Lione appena pochi mesi fa dal Metz per 18,5 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale. Nato il 31 ottobre 2000, è un attaccante "atipico", essendo alto "solo" 176 centimetri ma dotato di una struttura fisica notevole e di un'ottima tecnica, aspetti che lo rendono di difficile marcatura (come si nota bene nel goal segnato all'Angers). Il georgiano, inoltre, è molto rapido nell'attacco alla profondità e nel creare scompiglio nelle difese avversarie, oltre che nella difesa della palla, tutte caratteristiche che fanno di lui un giocatore completo ma soprattutto moderno. Per acquistarlo a gennaio, considerando la situazione del Lione, potrebbero bastare





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui