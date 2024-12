Le parole di Michele Padovano alla presentazione del suo documentario

Al cinema Massimo di Torino è in corso la presentazione in anteprima di, il documentario dedicato alla travagliata storia dell'ex Juventussulla quale è stato anche realizzato un libro Di seguito le sue parole raccolte sul posto.- "Non sono facile alle commozioni ma mi ha commosso tanto. Un pugno nello stomaco, grazie agli artefici che mi ha reso orgoglioso. La mia famiglia è stata la mia forza, mi auguro possa essere di insegnamento. Il messaggio è non puntare il dito, non giudicare mai, perché a volte le cose non sono come sembrano".- "Errori ne ho commessi, sarei più cauto se potessi tornare indietro. Come ho detto non ho commesso reati, non rinnego l'amicizia con Luca Mosole. Ringrazio i miei avvocati, li ho visti studiare in piena notte, ho trovato due professionisti e due grandissimi amici"."Da commentatore mi trovo molto bene, grazie a Sky mi hanno fatto sentire a casa. Mi trovo bene, è come se non fosse successo quello che è successo".