Juventus, il dato che premia Michele Di Gregorio

Micheleè arrivato a Torino con la pressione di non dover far rimpiangere un certo Wojciech Szczesny. Una sfida ardua per il nuovo estremo difensore approdato in estate a Torino dal Monza per circa 20 milioni. Uomo DiGre però al momento, dati alla mano, sta riuscendo a stupire tutti.Infatti, in queste prime tre gare tra i portieri che hanno giocato tutti i 270 minuti a disposizione soltantoè riuscito ad eguagliare Di Gregorio. Zero reti subite nelle prime tre, interventi che hanno trasmesso sicurezza e un grande lavoro con i piedi come avrebbe voluto il tecnico Thiago Motta. È chiaramente solo l'inizio ma il dato fa ben sperare la Juventus e forse fa un po' rimpiangere l'Inter che ai tempi della Primavera a Di Gregorio aveva preferito Radu.





