"Vai Fratte, mettiamola in ghiaccio!". Con queste parole, stando a quanto riferito dal bordocampista di DAZN, Simone Inzaghi ha cercato di caricareal momento del suo ingresso in campo nel match di domenica tra: era il 63', e con la sua squadra in vantaggio per 4-2 il tecnico nerazzurro pensava evidentemente di avere la partita in mano. Il cambio del centrocampista azzurro, però, non ha dato gli effetti sperati. E infatti, come spesso accade in queste situazioni, l'ex Sassuolo e il suo allenatore sono finiti nel mirino dei tifosi sui social, compresi quelli dell'Inter che si aspettavano che la mossa potesse avere un impatto diverso.