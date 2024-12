A ridosso del calcio d'inizio di #LecceJuve, messaggio sul maxischermo del 'Via del Mare' rivolto a #Bove: "Forza EDOARDO, siamo tutti con te" pic.twitter.com/sUbPl9OUuP — GOAL Italia (@GoalItalia) December 1, 2024

Prima del calcio d'inizio del posticipo domenicale della quattordicesima giornata di, anchehanno voluto esprimere la loro vicinanza nei confronti di, il calciatore della Fiorentina colpito da un malore durante il match contro l'Inter, poi rinviato a data da destinarsi. Sul maxischermo dello Stadio 'Via del Mare' è apparso un messaggio di piena vicinanza e sostegno nei confronti del centrocampista della viola: "Forza EDOARDO, siamo tutti con te". I due club, in segno di vicinanza, hanno inoltre deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione nel prepartita di Lecce-Juventus.