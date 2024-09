Quando finisce il mercato svincolati?

Il calciomercato, in Italia, si è chiuso lo scorso 30 agosto. Allo scoccare della mezzanotte si è infatti chiusa una sessione che ha visto la Juventus recitare il ruolo dell'assoluta protagonista sulla scena italiana: a Torino sono arrivati Michele Di Gregorio, Juan Cabal, Pierre Kalulu, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners. Tuttavia, le squadre italiane possono ancora operare in entrata per quanto riguarda il mercato relativo ai calciatori svincolati.Le squadre di club potranno ingaggiare calciatori attualmente svincolati anche dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. I parametro zero potranno essere tesserati entro e non oltre il 12 dicembre.