I prossimi piani A della Juventus

Abituarsi ai "piani A", pure ben riusciti, è davvero un attimo. E' come pensare di essere sempre appartenuto alle stelle, pur provenendo dalle stalle. Effetto hotel cinque stelle. Ecco: è bello goderselo, il momento, ma non vale la pena restare aggrappati a questo mercato grandi sogni e grandi firme.Laè stata brava e tempestiva nel centrare i primi obiettivi che si era posta. Ha colto l'occasione, si è assicurata (oggi ufficialmente). E ora? Ora si continua, compatibilmente pure con un po' di uscite.All'ordine dei fatti e delle cose, manca certamente un altro centrocampista e poi c'è da sciogliere il nodo esterni. Eh, tanta roba. Troppa senza qualche cessione, comunque parecchia se c'è da considerare il tempo e la voglia di regalarli aquanto prima.Andiamo in ordine e cioè dal centrocampo. Nella linea del tempo c'è innanzitutto, quindi Teune non è affatto una trattativa semplice. Poi toccherà a. Quindi la questione esterni: la situazione relativa a Chiesa sarà già risolta per allora? Probabilmente. A quel punto, Sancho diventerebbe il nome, probabilmente in prestito.Ci vuole "calma", con la "c" marcata. Non necessariamente saranno tutti piani A, ma tutti gli obiettivi saranno necessari.





