Colpo in uscita per la Juventus: il club bianconero ha ufficializzato la cessione in prestito al Parma di Luca Trocino, promettente centrocampista classe 2008. Italiano di nascita, Trocino ha maturato la sua formazione calcistica in Germania, dimostrando un notevole potenziale. La notizia è stata confermata dai canali ufficiali della Lega Serie A.L’approdo al Parma rappresenta un’opportunità importante per il giovane Trocino, che avrà la possibilità di crescere ulteriormente in un ambiente che negli ultimi anni si è distinto per l’attenzione rivolta ai giovani talenti. La Juventus, dal canto suo, continua a monitorarne diversi.