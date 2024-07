Thiago Motta parla del mercato

La Juventus che si è presentata per la prima amichevole stagionale contro il Norimberga non sarà quella che inizierà il campionato. Ovviamente torneranno infatti tutti coloro che sono ancora in vacanza dopo gli impegni con la nazionale. Ma non solo, perché arriveranno anche altri rinforzi dal mercato. Thiago Motta è stato chiaro da questo punto di vista nel post partita di Norimberga-Juventus.Thiago Motta ha parlato così del mercato che ancora la Juve farà: "Sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva, arriveranno quando arriveranno quelli di chi abbiamo bisogno, ma non ho nessun dubbio che costruiremo una squadra competitiva."