Con Federico Chiesa fuori dal progetto, Cristianosta esplorando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di esterni, probabilmente due. Il preferito per uno dei due slot è attualmente Wendersondel Porto, mentre l’outsider in crescita è il suo compagno di squadra Francisco "Chico". Tuttavia, il più "veloce" in termini di trattative è Nico Gonzalez della Fiorentina.I primi contatti tra i mediatori e la Juventus per Gonzalez risalgono a circa una settimana fa. Da allora, il duello consi è subito acceso e non si è mai placato. Oggi potrebbe iniziare una nuova fase dell'estate per l’argentino, appena rientrato dalle vacanze dopo la vittoria della Coppa America con la sua nazionale. Dopo il suo arrivo a Firenze ieri, è previsto un incontro con la società viola, durante il quale l’attaccante potrebbe esprimere il suo desiderio di lasciare il club. Ne scrive Gazzetta.Dal lato della Juventus, l'operazione è fattibile con l'inserimento di una contropartita tecnica, con Westontra i principali candidati. Tuttavia, il vero movimento sul fronte juventino inizierà una volta che Gonzalez comunicherà ufficialmente alla Fiorentina la sua volontà di partire.