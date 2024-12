Arek, al momento, è ancora fuori gioco. Il centravanti polacco, salvo imprevisti, dovrebbe rientrare all'inizio del nuovo anno, ma la sua assenza dura ormai da giugno, e la Juventus ha bisogno di certezze in vista della seconda parte della stagione. La situazione attuale rende necessaria l'aggiunta di un altro attaccante, per dare respiro a Dusan Vlahovic, che si trova costretto agli straordinari a causa dei molteplici infortuni che hanno colpito i suoi compagni di reparto. Sebbene l'acquisto di una punta fosse inizialmente pianificato per giugno, la Juventus potrebbe anticipare questa mossa qualora dovesse presentarsi un'opportunità interessante sul mercato.