La Juventus tornerà sul mercato degli attaccanti?

Tutto bene quel che dovrebbe finire bene. Arek Milik non rischia di star fuori per mesi e mesi , semmai per più di qualche settimana. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, così come il centravanti, anche Cristiano Giuntoli può tirare un sospiro di sollievo. Anche e in particolare in ottica mercato.Se confermate le voci polacche, che vorrebberodi nuovo abile e arruolabile poco l'inizio del ritiro e in un periodo di 6 settimane, la Juventus potrebbe anche decidere di non tornare sul mercato. O almeno di non farlo con veemenza, con la necessità stringente.Per il reparto offensivo, saranno infatti le cessioni a decretare eventuali movimenti. Se dovessero uscire sia Kean che Milik, a quel punto la Juve potrebbe valutare il mercato dei centravanti. Zirkzee era il primo nome, ma l'affondo del Milan non ha trovato la resistenza dei bianconeri. C'è in realtà un altro nome già sondato e apprezzato da tutte le parti: è quello di. Valore: 20 milioni di euro. Segni particolari: è il colpo in canna della Fiorentina.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.