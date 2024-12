Mercato Juventus: le ultime sull'attacco

Dusancontinua a vivere un periodo difficile sotto porta: per l'undicesima volta in questa stagione di Serie A, l'attaccante serbo non ha trovato il gol. Decisivo, in questo caso, un intervento di De Gea poco dopo il momentaneo pareggio firmato da. Ancora una volta, Vlahovic non è riuscito a punire la sua ex squadra, contribuendo all'undicesimo pareggio della Juventus nelle prime 18 partite di campionato. Le statistiche parlano chiaro: un solo tiro nello specchio, tre fuori e uno parato. Tuttavia, le difficoltà del serbo mettono in luce un problema più ampio legato all'attacco bianconero, che manca di un'alternativa valida a Vlahovic.L'assenza di Milik pesa enormemente. Il polacco, che non ha ancora esordito in questa stagione, potrebbe rappresentare un rinforzo importante con il nuovo anno. Il suo recupero sembra essere ormai questione di giorni: salvo complicazioni, Milik dovrebbe tornare a disposizione dopo la Supercoppa. Resta però da valutare la sua condizione fisica, il reintegro nei meccanismi di squadra e il suo reale impatto nelle gare ufficiali. Se tutto procederà come previsto, il ritorno disarà il primo vero "" del mercato invernale per Thiago Motta.Ma la Juventus non può limitarsi a sperare nel recupero del polacco., nonostante il primo gol stagionale di Raspadori. Il nome dell'attaccante del Napoli è da tempo accostato ai bianconeri, con Giuntoli che lo conosce bene per averlo portato in azzurro nel 2022. Altri profili monitorati includono Zirkzee, che resta un sogno complicato da realizzare, e Kolo Muani, per il quale la Juventus ha effettuato un sondaggio preliminare. Tuttavia, il pesante ingaggio del francese rappresenta un ostacolo significativo. Infine, Patrik Schick continua a essere un'opzione sulla lista di Giuntoli., ma è chiaro che le difficoltà negli ultimi metri non possono essere ignorate. Precisione e qualità degli interpreti offensivi sono aspetti su cui la Juventus deve intervenire per evitare che la seconda metà di stagione si trasformi in un'ulteriore occasione sprecata.