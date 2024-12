Il ritorno di Nico Gonzalez cambia la strategia sul mercato?

Nuovo attaccante Juventus a gennaio: gli scenari

Sul campo,darà a partire dalle prossime settimane un'importante opzione in più perin attacco, con quattro giocatori a contendersi due posti:e l'argentino. Ovviamente Nico adesso dovrà rincorrere per rimettersi al livello degli altri. Ma sul mercato in vista di gennaio invece cosa può cambiare?Valuteranno con attenzione cosa succederà da qui all'inizio di gennaio. E gli occhi sono puntati su Nico Gonzalez e successivamenteIl motivo è chiaro, alla Continassa vogliono capire che tipo di garanzie potranno dare i due giocatori, entrambi condizionati, anche se in misura diversa, dagli infortuni. L'ex Fiorentina rappresenta oltre al polacco, che però ancora Motta non ha mai potuto allenare,in caso di necessità. Eventuali altri intoppi - che tutti scongiurano - per Nico Gonzalez, aumenterebbe il livello di attenzione sul mercato per un nuovo attaccante, spingendo la dirigenza a muoversi anche in quel reparto.Poi, Giuntoli capirà anche la situazione di Milik, il cui rientro è ancora da definire con certezza.Tra campo e mercato, Nico Gonzalez ora, Milik tra un po', potranno indirizzare la strategia bianconera. Se entrambi nelle prossime settimane daranno segnali positivi, la Juve potrebbe agire solo in caso di opportunità e senza fretta. In caso contrario, anche l'attacco diventerebbe una priorità come la difesa.