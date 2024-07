Juventus, il messaggio di Thiago Motta sul mercato



Di chi ha bisogno la Juventus: non solo Koopmeiners e Todibo

Questa volta Thiago Motta non ha buttato la palla in tribuna quando ha dovuto rispondere alla domanda sul mercato. Certo, non ha fatto nomi e difficilmente li farà mai, mail messaggio di Thiago Motta parlando di mercato. Non è preoccupato quindi il tecnico italo-brasiliano, che ha fiducia nel lavoro della società. Thiago ha poi confermato il concetto: "Arriveranno quando arriveranno quelli di chi abbiamo bisogno, ma non ho nessun dubbio che costruiremo una squadra competitiva."La Juventus sarà competitiva assicura Motta. E sicuramente, i prossimi passi per essere competitivi sono Juan-Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Sono loro i grandi obiettivi che la Juve cercherà di portare a Torino nel pù breve tempo possibile. Una Juve con il difensore francese e Koopmeiners farebbe già un grande passo in avanti in difesa e a centrocampo. Eppure, per fare in modo che la Juve sia davvero competitiva per affrontare tutte le competizioni, comunque servirebbero altri elementi.