Lucumì Juve, i dettagli sul difensore rossoblù

Il mercato della Juventus continua a muoversi anche a un mese dalla finestra invernale. L'infortunio di Cabal ha accelerato i tempi di, che era già al lavoro per cercare un profilo adatto per la difesa bianconera. Il colombiano rimarrà ai box per il resto della stagione come il compagno di reparto, dopo che i due hanno riportato lo stesso infortunio. Tra i nomi che circolano intorno al mercato della Juve c'è anche quello diCome riporta Tuttosport, però, la trattativa per portare il difensore del Bologna a Torino sarebbe più complicata rispetto ad altre. Il club rossoblù non sarebbe infatti disposto a cedere il colombiano.