Arkadiusz, fermo ai box da giugno per un infortunio con la Nazionale polacca, sta affrontando con prudenza il percorso di recupero. L'attaccante non sarà disponibile per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan e il suo rientro è previsto dopo l'Epifania. Solo allora Thiago Motta potrà testarne le condizioni fisiche e la compatibilità tattica.L’infortunio al menisco e i successivi interventi hanno impedito al polacco di scendere in campo in questa stagione, lasciando un vuoto in attacco che lasta cercando di colmare. Secondo Cristianosarà il "nuovo acquisto" in attacco per gennaio, ma questa dichiarazione potrebbe celare strategie di mercato più complesse.Una delle piste più concrete per rinforzare l’attacco bianconero porta a Joshua, attualmente al Manchester United, ma in difficoltà sotto la guida di Ruben Amorim. L’olandese non ha convinto il tecnico portoghese, che lo ha sostituito dopo soli 34 minuti nell’ultima partita. La Juventus sta valutando un prestito oneroso con diritto di riscatto, condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League.Un ulteriore nome caldo è Randal, che sembra in rotta definitiva con il Paris Saint-Germain. L’attaccante franco-congolese, acquistato dal club parigino per 90 milioni di euro, è disponibile sul mercato, ma le sue richieste di ingaggio (4 milioni netti fino a fine stagione) e la concorrenza di club come Arsenal e Milan complicano l’operazione.