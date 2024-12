Antonio Silva Juventus, cosa ha detto Mendes

È una Juventus che ha bisogno di riprendersi e ritrovarsi. Come farlo? Una soluzione unica, al momento, non c'è. Ci sono piuttosto diversi aspetti da migliorare, e il pareggio contro il Venezia è solo. Dunque, come può migliorare la Juve? Se da un lato ci sono più fattori di campo da rivedere , dall'altro non si può ignorare la questione mercato e infortuni. Come ha detto Thiago Motta, però, questo non deve essere l'alibi della Juventus, apparsa in una difficoltà troppo grande per essere solo giustificata dagli infortuni. La necessità di intervenire sul mercato c'è, e la società bianconera lo sa: è per questo che Giuntoli rimane al lavoro per rinforzare una squadra apparsa fragile e in difficoltà anche dopo il vantaggio. Uno dei nomi che circola sempre più spesso è quello di, e il d.t. bianconero è sicuramente legato da un buon rapporto con il suo agente Jorge Mendes. Il portoghese, inoltre, ha parlato proprio del difensore del Benfica ai microfoni di Tuttosport, toccando anche il tema'La Juventus continua a essere uno dei migliori club d’Europa... ma il futuro appartiene a Dio''È un giocatore giovane con molta qualità, di livello mondiale. Ha già dimostrato il suo valore, ed è per questo che anche l’anno scorso alcuni dei migliori club europei volevano ingaggiarlo'.'È un giocatore eccezionale, un incursore naturale che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ed è molto più di quello che si pensa! Francisco è felicissimo di giocare per la Juventus, che è sempre stato il suo desiderio. È molto felice'.





