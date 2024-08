La Juventus, dopo Todibo, rischia di vedere accasarsi altrove anche un altro calciatore che nelle scorse settimane era finito nei radar bianconeri. Stiamo parlando di Maximilian Beier, fantasista di proprietà dell'Hoffenheim e profilo assai gradito da Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, il giovane talento tedesco rimarrà in Bundesliga. Il calciatore, infatti, ha raggiunto un accordo di massima con il Borussia Dortmund che in tempi recenti ha ufficializzato anche l'arrivo di un altro giocatore che piaceva alla Juve, ovvero Yan Couto. La trattativa per Meier, dunque, è entrata nella sua fase decisiva.