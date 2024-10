McKennie salta USA-Panama: le parole di Pochettino

ha fatto il suo esordio ufficiale da commissario tecnico degli Stati Uniti nel corso dell'amichevole che glihanno vinto per 2-0 contrograzie ai goal del milanista Musah e dell'ex obiettivo della Juventus Pepi. Chi, però, non è stato protagonista del match è il bianconero, escluso dal match da parte del tecnico argentino.McKennie ha saltato al sfida amichevole contro Panama a causa di alcuni problemi che hanno reso impossibile il suo impiego in campo, come confermato dal suo ct Pochettino nel post partita:"Lo proteggeremo. È arrivato con alcuni problemi non grandi ma con alcune situazioni scomode. Torna col Messico? Se crediamo che sia al 100 percento senza rischi, potrebbe essere titolare, ma non vogliamo correre rischi".McKennie gioca da tempo con un tutore alla spalla, che non gli ha comunque impedito di scendere regolarmente in campo con la Juventus nelle ultime settimane.





