McKennie-Aston Villa: cosa manca per chiudere l'affare

. Può essere subito smentita l'indiscrezione diffusa nelle scorse ore in Inghilterra di un imminente tentativo degli Spurs per il centrocampista statunitense, che laha deciso di inserire nella trattativa per ingaggiaredall'(che coinvolge anche Samuel Iling-Junior e Alisha Lehmann, la fidanzata del brasiliano). Rimane questa, dunque, la situazione da seguire, essendo i bianconeri sempre attivi per arrivare in tempi rapidi alla chiusura della maxi operazione di mercato.Cosa manca per giungere al traguardo? McKennie chiede alla Juventus una sorta di buonuscita, in sostanza un "incentivo all'esodo", che ritiene di poter pretendere "in cambio" del suo addio in questo momento anziché il prossimo anno, alla scadenza di contratto e dunque a parametro zero. Un'eventualità, questa, che la Vecchia Signora vuole chiaramente evitare, chiudendo quanto prima l'affare con l'Aston Villa. Che, da parte sua, è aperto a valutare anche altre contropartite tecniche pur di arrivare alla fumata bianca.