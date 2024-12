Altra partita da terzino per, che nel match trae Fiorentina ha preso ancora il posto solitamente destinato ad Andrea Cambiaso. Ecco come hanno giudicato la sua prestazione i giornali in edicola oggi, che sembrano un po' divisi.- Non male da terzino, anche perché Colpani proprio non vuole dargli fastidio. Fa avanti e indietro, si propone, non pare ineccepibile sull’1-1.- Preferito a Cambiaso come terzino sinistro, il texano gioca ovunque con grande generosità: terzino sinistro, avanza a centrocampo e non disdegna pure di inserirsi in attacco.- Da terzino sinistro va in apprensione.