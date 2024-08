McKennie rinnova con la Juve: i dettagli

. Come anticipato nei giorni scorsi, da "esubero" il centrocampista statunitense è tornato in poco tempo al centro del progetto bianconero, arrivando appunto a trovare l'accordo per prolungare il suo contratto - in scadenza tra un anno - fino al 2026. Ora si attende solo l'ufficialità, che arriverà nelle prossime ore.Reintegrato nel gruppo squadra di Thiago Motta una settimana fa, McKennie è stato anche convocato per il match d'esordio contro il Como. E non è da escludere che possa trovare spazio in campo lunedì sera contro il Verona, quantomeno a gara in corso. Una parabola decisamente inattesa, quella di Weston, finito poche settimane fa sulla lista degli esuberi dopo il "no" al trasferimento all'Aston Villa - nell'ambito della trattativa della Juve per Douglas Luiz - e ora di nuovo bianconero a tutti gli effetti.





